Учасниця "Голосу країни-13", яка "порвала" кавером на хіт Дорофєєвої, здивувала власним треком

Учасниця проєкту "Голос країни-13", самобутня співачка STASYA, яка розгорнула всі 4 крісла, випустила власний трек "Босі".

Пісня "Босі" розповідає історію двох сердець, які відчули найсильніше і найщиріше почуття - безмежне кохання. У композиції, яка пронизана душевною теплотою та ніжністю, основним меседжем є: любов може подолати навіть найскладніші життєві перешкоди. Також, однією з ключових ідей, є нагадування про важливість довіри та підтримки у стосунках.

"Босі" - пісня про безмежне кохання, довіру та підтримку одне одного. Бувають моменти, коли доводиться бути фізично далеко від коханої людини, але, незважаючи на обставини, ви душею та серцем завжди поряд. Нехай кожен з вас знайде кохання на все життя, а хто вже знайшов – ніколи не відпустив", - прокоментувала свій новий трек STASYA.

Нагадаємо, що у першому епізоді вокального шоу "Голос країни-13" на етапі "сліпих прослуховувань" STASYA розгорнула до себе усі чотири тренерських крісла. Вона у своїй манері зробила кавер на хіт Дорофєєвої "Вотсап", яким "порвала" глядачів і тренерів.

Врешті, за наставника молода співачка обрала продюсера Івана Клименка.

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