Учасниця "Голосу країни-13" змусила Пивоварова та Саніну позмагатися в екстремальному вокалі

Учасниця виконала на сцені пісню у року стилі та здивувала унікальним голосом.

Поборотися за участь у проєкті "Голос країни-13" прийшла 18-річна Єлизавета Шафорост.

Дівчина закінчила школу у Канаді, однак відмовилася далі йти навчатися, адже хоче повністю сконцентруватися на музиці. Єлизавета переконана, що саме "Голос країни" допоможе їй у цьому. На сцені проєкту артистка виконала хіт британського виконавця Марка Ронсона - Nothing Breaks Like a Heart.

Єлизавета Шафорост / Фото: скриншот з відео

"Я вже випускниця канадійської школи. Я прийняла рішення нікуди не вступати, тому що я хочу сконцентрувати всю свою увагу на музиці. Я хочу бути зіркою. "Голос" для мене – це перший крок до цілі стати світовою зіркою", - поділилася Ліза.

Вокалістка підкорила тренерів виконанням пісні у стилі рок та унікальним тембром. Всі наставники натиснули червону кнопку і почали боротися за учасницю. Зокрема, Саніна говорила, що знає, як стати успішним роквиконавцем. Пивоваров запевняв, що вміє працювати з шаленою енергією, як у Єлизавети.

Єлизавета Шафорост / Фото: скриншот з відео

"Я чекала на вас від початку цього сезону. У нас тут всі слухають рок, але лише я і мій гурт The Hardkiss з присутніх тренерів досягли успіху в цьому напрямку. Я знаю, що таке бути фронтвумен рокгурту. Я зможу поділитися важливими порадами, якщо ти підеш до мене", - прокоментувала Саніна.

Тим часом Артем Пивоваров запропонував заспівати учасниці разом у дуеті. На сцені вони скрімили та гроулили. Юлія Саніна згодом теж показала, що вміє співати в таких техніках.

Єлизавета Шафорост та Артем Пивоваров / Фото: скриншот з відео

Єлизавета Шафорост вислухала всіх тренерів та обрала своїм наставником на проєкті Івана Клименка.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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