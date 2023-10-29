Учасниця "Голосу країни" емоційно виконала хіт YAKTAK "Уночі" і здивувала грою на музичних інструментах

На сцені "Голосу країни-13" виступила учасниця з команди тренера Івана Клименка – Стася Чабан.

Дівчина в прямому ефірі шоу, текстову трансляцію якого веде редакція сайту ТСН.ua, емоційно виконала хіт популярного українського виконавця YAKTAK - "Уночі". Стася вкотре приголомшила унікальним та потужним голосом.

Стася Чабан / Фото: скриншот з відео

Окрім того, фіналістка продемонструвала свої вміння гри на двох унікальних музичних інструментах.

Стася Чабан / Фото: скриншот з відео

"Стася, ти неймовірна. Я вважаю, що такі виконавці, як ти, - майбутнє української музики. Ти самобутній самородок. Ти граєш на великій кількості інструментів, представляєш українську культуру. Мені подобається, як ти виконала цю пісню. Ти продемонструвала і ніжність, і драйв", - прокоментував виступ підопічної Іван Клименко.

Зазначимо, вже сьогодні стане відоме ім'я переможця "Голосу країни-13". Його оберуть глядачі за допомогою голосування після третього етапу шоу, де змагатимуться за перемогу двоє учасників.

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