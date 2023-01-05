Учасниця "Голосу країни" Катерина Давиденко померла: сестра артистки назвала справжню причину смерті

Раніше у ЗМІ обговорювали, що життя 28-річної вокалістки забрала пневмонія.

Український шоубізнес сколихнула сумна новина – у 28 років пішла з життя учасниця четвертого сезону шоу "Голос країни" Катерина Давиденко.

Тоді ж причиною смерті артистки у Мережі назвали пневмонію. Втім, згодом на зв'язок з шанувальниками Катерини вийшла її сестра. У Instagram жінка розвіяла всі чутки стосовно причини смерті її родички та назвала, що саме забрало життя Катерини:

Катерині Давиденко було 28 років / Фото: instagram.com/zebra_davidenko

"Це пише сестра Каті… Ви що, були при цьому всьому і знаєте причину її смерті? Ні. Так попрошу будь ласка не вигадувати нічого! Причина смерті - Тромбоемболія легеневої артерії!" – прокоментувала сестра виконавиці.

Катерина Давиденко / Фото: instagram.com/zebra_davidenko

Нагадаємо, що у середу, 4 грудня, стало відомо, що померла учасниця "Голосу країни" 2014 року, співачка Катерина Давиденко. Артистці було 28 років. Виконавиця родом з Донецька, та останні 10 років мешкала у Києві.

2014 року Катерина брала участь у вокальному шоу "Голос країни", де потрапила до команди Святослава Вакарчука. Тоді на "сліпих прослуховуваннях" Катерина виконала хіт Virtual Insanity британського гурту Jamiroquai і своїм співом підкорила суддю.

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