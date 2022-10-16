Учасниця "Голосу країни" поділилася, як у 52 роки все покинула та поїхала співом допомагати Україні

Елла Введенська разом з донькою на початку повномасштабної війни поїхала до Німеччини.

На шоу "Голос країни-12" поділилася своєю історією жителька Києва Елла Введенська.

Жінка була вимушена тікати від війни за кордон. Як розповіла Елла, у свої 52 роки вона покинула все – дім і роботу. Натомість жінка почала все з чистого аркуша в іншій країні.

"Війна застала мене у Києві, і я була вимушена з донькою поїхати до Німеччини. Мені було дуже складно прийняти це рішення, тому що у 52 роки я покинула все – дім, роботу - і почала спочатку в іншій країні", - розповіла Елла.

Елла Введенська

Та за кордоном українка не забувала про свою рідну країну. У Німеччині Елла почала давати благодійні концерти на підтримку України.

"Зараз я беру участь у всіх благодійних концертах на підтримку України, також на підтримку усіх українців, які перебувають тут – у Німеччині", - розповіла Елла.

На сцені "Голосу країни-12" Елла виконала композицію Simply The Best та потрапила до команди тренерки Олі Полякової.

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