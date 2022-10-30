Учасниця "Голосу країни" шокувала розповіддю, як її знайомі загинули від російської ракети у Вінниці

Учасниця "Голосу країни-12" Дар'я Забєліна перед вокальним батлом з сином пастора, Назаром Ільчишеним, поділилася своєю історією.

Зокрема, жахлива війна, яку вороже в Україні розв'язала Росія, забрала життя знайомих Дар'ї. Вони у липні перебували у центрі Вінниці, куди поцілила російська ракета.

Дар'я Забєліна

"Війна… Вона доторкнулась до мене теж. 14 липня до Вінниці прилетіли ракети. Постраждало дуже багато людей невинних людей, загинули мої знайомі. Тоді мав бути благодійний концерт, і саме туди прилетіли ракети – у Будинок культури, де мав бути виступ. Я вірю, що кожен із нас зараз важливий, кожен з нас перебуває на своєму фронті", - поділилася учасниця шоу.

Дар'я не хоче опускати руки, тож продовжує далі співати. На сцені "Голосу країни-12" дівчина разом з Назаром зворушливо виконала пісню Elton John та Dua Lipa - Cold Heart.

Тренер Святослав Вакарчук віддав свою перевагу сину пастора. Тож далі участь у шоу продовжить Назар Ільчишен.

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