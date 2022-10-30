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Учасниця "Голосу країни" шокувала розповіддю, як її знайомі загинули від російської ракети у Вінниці

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Учасниця "Голосу країни" шокувала розповіддю, як її знайомі загинули від російської ракети у Вінниці

Дар'я Забєліна

Дар'я Забєліна розповіла, як на неї вплинула розв'язана Росією війна.

Учасниця "Голосу країни-12" Дар'я Забєліна перед вокальним батлом з сином пастора, Назаром Ільчишеним, поділилася своєю історією.

Зокрема, жахлива війна, яку вороже в Україні розв'язала Росія, забрала життя знайомих Дар'ї. Вони у липні перебували у центрі Вінниці, куди поцілила російська ракета.

Дар'я Забєліна / ©
Дар'я Забєліна

"Війна… Вона доторкнулась до мене теж. 14 липня до Вінниці прилетіли ракети. Постраждало дуже багато людей невинних людей, загинули мої знайомі. Тоді мав бути благодійний концерт, і саме туди прилетіли ракети – у Будинок культури, де мав бути виступ. Я вірю, що кожен із нас зараз важливий, кожен з нас перебуває на своєму фронті", - поділилася учасниця шоу.

Дар'я не хоче опускати руки, тож продовжує далі співати. На сцені "Голосу країни-12" дівчина разом з Назаром зворушливо виконала пісню Elton John та Dua Lipa - Cold Heart.

Тренер Святослав Вакарчук віддав свою перевагу сину пастора. Тож далі участь у шоу продовжить Назар Ільчишен.

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Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
236
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