Учасниця "Холостяка-12" розповіла про зраду коханого з повією: "Тепер я вірю в прикмети"

Учасниця 12 сезону реаліті "Холостяк", круп'є Ліза Кондрашевська, приголомшила шанувальників відвертим зізнанням.

У сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість чесно розповіла про те, що її зрадив коханий. При чому, каже Кондрашевська, перед цим чоловік презентував їй годинник, а тоді вона дізналася, що він скочив у гречку. Тож тепер Ліза вірить в прикмети.

"Вчора вперше в житті повірила в прикмету, що подарований годинник, - то до розставання. Але, якщо ти зраджуєш, то ти козел. Це і без годинника зрозуміло", - написала Ліза.

Ліза Кондрашевська / Фото: instagram.com/aloe__girl

Також круп'є поділилася, де її благовірний зустрів нову обраницю:

"Я не знаю, як не розповісти про це. У мене таке у житті вперше. Я розумію, зраджувати з якоюсь нормальною людиною. Але з повією! Яку можна замовити в Telegram! Це жесть", - розповіла Ліза.

Ліза Кондрашевська / Фото: instagram.com/aloe__girl

Кондрашевська не стала приховувати, що їй було дуже боляче, вона вже й поплакала, й посміялася. Втім, сильно через це Ліза засмучуватися не збирається. До ситуації вона поставилася по-філософськи, подякувала за отриманий досвід і вирішила більше часу присвятити собі. Наприклад, замовила нові капсули для волосся.

А що стосується коханки свого чоловіка, то вона поділилася, що в неї є її номер, фотографії, тож вона може залюбки познайомити з нею всіх охочих.

"У мене є номер, у мене є фотки. Кому потрібно, звертайтеся .... Я дивлюся на себе в дзеркало і думаю: "Боже, який д*біл!" - зробила висновок Ліза.

Ліза Кондрашевська / Фото: instagram.com/aloe__girl

Нагадаємо, тим часом справжня "Санта-Барбара" відбувається у житті ще однієї учасниці "Холостяка-12" Юлії Кавчук. На початку лютого дівчина, яка наразі перебуває в Дубаї, повідомила, що розірвала стосунки зі своїм хлопцем, бразильським футболістом, бо він не відповідав за свої слова. Втім, за декілька тижнів пара знову почала зустрічатися.

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