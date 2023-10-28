Учасниця "Холостяка-12" Саша Погорєлова збільшила груди і показала результат

Бізнесвумен зізналася, що мріяла про це давно.

Учасниця романтичного реаліті "Холостяк-12", де головним героєм був Алекс Топольський, бізнусвумен Саша Погорєлова збільшила груди.

Про зміни у зовнішності знаменитість розповіла в Instagram. Вона розмістила у фотоблогу знімок, на якому постала в спеціальному корсеті вже після операції.

"Ура! Довго думала, довго боялась. Нарешті я наважилась. Так, я їх збільшила", - прокоментувала знімок Погороєлова.

Учасниця "Холостяка" Саша Погорєлова збільшила груди / Фото: instagram.com/sashulialfw

Судячи зі сторіз дівчини, мамопластику вона проводила в одній з приватних клінік у Києві. Саша показала себе перед операцією і зізналася, що їй було дуже страшно. Також Погорєлова поділилася знімком, де хірург розмалював їй місця, де робитиме маніпуляції.

Учасниця "Холостяка" Саша Погорєлова збільшила груди / Фото: instagram.com/sashulialfw

Учасниця "Холостяка" Саша Погорєлова збільшила груди / Фото: instagram.com/sashulialfw

Згодом Погорєлова показалася після операції і розповіла, що все минуло чудово. Втім, зізналася Саша, перший вечір і ніч після хірургічного втручання для неї були важкими.

Учасниця "Холостяка" Саша Погорєлова збільшила груди / Фото: instagram.com/sashulialfw

Нагадаємо, також днями на мамопластику наважилася українська хореографиня Ілона Гвоздьова. Танцівниця зізналася, що давно хотіла збільшити груди і показала перший результат після операції.

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