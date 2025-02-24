Учасниця "Холостяка-12" виходить заміж і показала, як коханий освідчився їй на Гаваях

Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-12", де головним героєм був Алекс Топольський, Марина Голд виходить заміж.

Радісною новиною косметологиня поділилася у своєму Instagram. Дівчина опублікувала кадри, на яких позувала разом із коханим та хизувалася розкішною обручкою. Обранець освідчився Марині Голд під час їхнього відпочинку на Гаваях. Чоловік став на одне коліно на тлі Тихого океану та дістав обручку. Марина ж тим часом відповіла омріяне "так". Загалом, закохані заручилися після п'яти місяців стосунків.

Марина Голд виходить заміж / Фото: Instagram Марини Голд

"Нам лише п'ять місяців. Не можу сказати, що я не здогадувалася про освідчення, тому що ми знали, що ми ідеальна пара одне для одного. Ми так часто з тобою говорили про майбутнє, про весілля і це були не просто слова. Ти, як завжди, все показуєш вчинками. Від першого дня ти просто взяв мене у своє життя, і я просто розтанула та йду за тобою. Я на тебе чекала все життя", - поділилася своїм щастям блогерка.

Марина Голд виходить заміж / Фото: Instagram Марини Голд

Зазначимо, Марина Голд брала участь в 12 сезоні шоу "Холостяк", де головним героєм був Алекс Топольський. Дівчина покинула проєкт за крок до фіналу. Марина є косметологинею. З початком повномасштабної війни виїхала до США, де нині й живе.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька оголосила, що виходить заміж. Коханий-військовий освідчився знаменитості у День святого Валентина.

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