Учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей показала, який вигляд мала до пластичних операцій

Українська акторка, учасниця реаліті-шоу "Холостяк-12" Вікторія Варлей показала, якою вона була до того, як зробити пластичні операції.

Так, у фотоблогу знаменитість опублікувала колаж з архівними світлинами. Вікторія показала, як за цей час змінилася її зовнішність.

Вікторія Варлей до пластичних операцій / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Варлей зазначила, що змінилася не лише зовні, а й внутрішньо, адже чимало працювала над своїм удосконаленням.

"Ці дві людини різні не тільки зовні, але й внутрішньо. Я дивлюсь на ці фото і бачу колосальну роботу над собою", - зазначила акторка.

Вікторія Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Нагадаємо, Вікторія Варлей не приховує, що зверталася до пластичних хірургів. Знаменитість збільшувала губи, робила операцію на повіках, що має назву блефаропластика, та видаляла грудки Біша (хірургічна операція, за допомогою якої щоки стають менш округлими, овал обличчя – більш виражений та чіткий, а вилиці – витончені).

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