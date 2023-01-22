Учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей вперше зізналася, що зробила аборт

Учасниця романтичного реаліті "Холостяк-12", акторка Вікторія Варлей поділилася особистою драмою.

Артистка вперше розповіла, що коли їй було 32 роки, вона була змушена зробити аборт. Так сталося, що Варлей завагітніла від свого коханого, з яким була разом ще до стосунків з актором Тарасом Цимбалюком.

"У мене була в житті одного разу ситуація. Це був хлопець до Тараса. Я завагітніла. Він приймав якісь ліки, з якими не можна було зачати дитину. Я не знаю, як той лікар, який прописав йому ці ліки, не попередив про це. Я хочу щоб той лікар горів у пеклі. Тому що, коли ми це з'ясували, я вже була майже на третьому місяці вагітності", - відверто поділилася Вікторія в інтерв'ю Анні Олицькій.

Вікторія Варлей

Варлей зізналася, що проконсультувалася з усіма можливими професорами, проте всі в один голос говорили, що не можна залишити дитину:

"Я ридала. Мене коли вели на цю операцію, я знепритомніла. І це було вперше в моєму житті, коли я знепритомніла.Хлопець приймав якісь дуже сильні гормональні, в нього були на обличчі, його сипало, і йому прописали якісь дуже-дуже сильні гормональні ліки. І мені всі лікарі сказали, що Віка, на УЗД не покаже. Ти народиш дитину, дитина не доживе навіть до одного року. Ти витратиш всі гроші, продаш квартиру, машину – дитину не врятують. Важко було", пригадує ті непрості часи акторка.

Вікторія поділилася, що пропрацювала цю тему з психологом і зараз може говорити про це без сліз.

Також Варлей разом зі своїм чоловіком, за якого вийшла заміж після проєкту "Холостяк" і з яким живе у Маямі, мріють про спільних дітей і зараз проходять необхідне обстеження:

Вікторія Варлей з чоловіком / Фото: instagram.com/viktoriavarley

"Ми знайшли лікаря тут, я зараз здаю всі аналізи. Але, справа в тому, що я і в Києві здавала всі аналізи, в мене все супер. Мало того, в мене овулюють два яєчники. Тобто це ймовірність двійні. Я завжди думаю, що, можливо бог зробив саме так, що можливо мені дадуть одразу двох діток. Хочеться двох діток", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, раніше Вікторія Варлей розповіла, як справи в особистому житті фіналістки "Холостяка-12" Саші Мудрої. Акторка зізналася, що її подруга знайшла собі американця, з яким дуже щаслива.

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