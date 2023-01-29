Учасниця "Холостяка" Аліна Єршова зізналася, що її кликав на побачення Слава Дьомін

Учасниця реаліті "Холостяк-12" з Алексом Топольським Аліна Єршова, як з'ясувалося, припала до душі ведучому Славі Дьоміну.

Про це Аліна розповіла під час розмови з Victoria Siroklyn. Свою симпатію дівчині шоумен висловив ще на пост-шоу проєкту. Та після цього наполегливий Дьомін почав шукати зустрічі з Аліною. Ведучий розшукав телефон Єршової та зв'язався з нею у соцмережах.

"Дійсно, Славі я сподобалася. Якщо чесно, я одразу у вир з головою не кидаюся, тим паче я не знаю Славу. Знаю, що це друг Алекса. У мене було таке одразу стереотипне мислення: скажи мені хто твій друг, я скажу тобі хто ти. Але Слава одразу після знімань звідкись знайшов мій номер телефону, я знаю, що до знімальної групи ходив , запитував. І в когось все ж таки знайшов. Він мені писав і в Instagram, і в Telegram. Потім ми спілкувалися про те, що це не було грою на камеру, я йому дійсно сподобалась. Мені було приємно, це було по-чоловічому", - прокоментувала Аліна.

Аліна Єршова

Єршова зізналася, що Дьомін кликав її неодноразово зустрітися, втім дівчина знаходила причини для відмови.

"Він запросив мене пообідати, потім повечеряти. Але мені не вдалось піти, бо я мала свої справи і ми якось так і не зустрілися. Але до сьогодні ми з ним дуже добре спілкуємось. І новорічне його привітання було, що Аліна вітаю тебе, сподіваюсь, ми побачимося в цьому році", - поділилася Аліна.

За словами Єршової, вона відкладає цю зустріч, бо їй потрібен час відновитися від усього, що відбулося у її житті, для того, щоб вступити у нові стосунки:

"Я якось це все відкладаю. Можливо колись, не знаю. Поки що так. Певно, я зараз більше зосереджена на собі, я морально трохи втомилася. Війна, плюс проєкт, який забрав сил внутрішніх. Щоб почати нові стосунки мені треба відпочити, якось відновитися", - пояснила Аліна.

Слава Дьомін / Фото: instagram.com/slavademin_official

До речі, у нещодавньому інтерв'ю "Слава+" Дьомін підтвердив, що йому сподобалася учасниця "Холостяка", втім не сказав хто. Ведучий ділився, що у нього досі до дівчини є симпатія.

Нагадаємо, нещодавно ще одна учасниця "Холостяка" Юлія Кавчук вперше показала свого бойфренда. Дівчина зустрічається з бразильським футболістом.

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