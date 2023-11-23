Учасниця "Холостяка" Неплях шокувала кадрами після побиття ексом: розбита телефоном голова, синці на тілі

Учасниця шоу "Холостяк-10" та переможниця "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях приголомшила розповіддю про те, як стала жертвою аб'юзера.

Про свій сумний досвід перебування у стосунках з чоловіком, який з неї знущався, Неплях розповіла в сторіз в Instagram.

Як зізналася знаменитість, вона перебувала в аб'юзивних стосунках протягом п'яти років. Чоловік контролював кожен її рух, обмежив спілкування з усіма її подругами та родичами. Окрім того аб'юзер принижував Неплях, обзивав, і не лише коли вони були на одинці, а й перед людьми, і в компанії його знайомих.

Анна Неплях показала наслідки своїх аб'юзивних стосунків / Фото: instagram.com/neplyah

Та окрім психологічного та емоційного насилля, у стосунках Анни було й фізичне насилля. У сторіз Неплях опублікувала фото, де постає з синцями на тілі, з ранами на голові, які чоловік наніс телефоном.

Анна Неплях показала наслідки своїх аб'юзивних стосунків / Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях показала наслідки своїх аб'юзивних стосунків / Фото: instagram.com/neplyah

Неплях чесно зізналася, що боялася розповісти про знущання друзям та рідним, і говорила їм, "що на боксі пропустила удар". Також вона відповіла тим, хто засуджує її, мовляв, чому вона одразу не пішла від чоловіка-аб'юзера.

Анна Неплях показала наслідки своїх аб'юзивних стосунків / Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях показала наслідки своїх аб'юзивних стосунків / Фото: instagram.com/neplyah

Анна Неплях показала наслідки своїх аб'юзивних стосунків / Фото: instagram.com/neplyah

За словами Анни, жертва аб'юзу підсаджується на емоційні гойдалки і не завжди все погано у таких стосунках. В них одночасно можна відчувати безмежну ейфорію, а після цього повне знесилення і відчуття себе на дні. Виникає залежність і ти вже не помічаєш, що відбувається щось неадекватне.

Зараз Неплях каже, що нікого не звинувачує і вдячна за цей досвід, оскільки тепер знає всі "червоні прапорці" і вміє відрізнити аб'юзера одразу і не дати таким стосункам розвинутися.

Нагадаємо, нещодавно Анна Неплях здивувала результатом свого схуднення за півроку.

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