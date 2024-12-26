Учасниця "Холостяка" виходить заміж і похизувалася розкішною обручкою

Бізнесвумен показала, як коханий освідчився їй.
Учасниця романтичного реаліті "Холостяк-12", де головним героєм був Алекс Топольський, бізнусвумен Саша Погорєлова виходить заміж.
Радісною новиною дівчина поділилася в Instagram. Погорєлова опублікувала кадри, на яких показала, як коханий освідчився їй. Зокрема, чоловік вручив бізнесвумен чималий букет із білих гортензій. Після цього він встав на одне коліно, дістав обручку і освідчився Саші. Дівчина була неабияк щасливою та відповіла згодою. Пара заручилася ще 23 грудня, однак лише зараз оголосила радісну новину.
"10 місяців тому наше знайомство перевернуло мій світ, а сьогодні ти зробив цей день незабутнім. 23.12.2024! Я сказала так! Неймовірно вдячна за твою любов, підтримку та турботу кожну хвилинку. Це тільки початок нашої великої історії! Кохаю тебе до безмежжя і з нетерпінням чекаю на всі наші наступні розділи разом", - поділилася Саша.
До слова, Погорєлова почала зустрічатися з нареченим 10 місяців тому. Коханого бізнесвумен поки що приховує, а якщо й показує його, то лише зі спини.
Нагадаємо, цьогоріч чимало створилося нових сімей. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто з українських та світових зірок зіграв весілля 2024 року.
Читайте також: