Учасниця "Холостяка" виходить заміж і похизувалася розкішною обручкою

Учасниця романтичного реаліті "Холостяк-12", де головним героєм був Алекс Топольський, бізнусвумен Саша Погорєлова виходить заміж.

Радісною новиною дівчина поділилася в Instagram. Погорєлова опублікувала кадри, на яких показала, як коханий освідчився їй. Зокрема, чоловік вручив бізнесвумен чималий букет із білих гортензій. Після цього він встав на одне коліно, дістав обручку і освідчився Саші. Дівчина була неабияк щасливою та відповіла згодою. Пара заручилася ще 23 грудня, однак лише зараз оголосила радісну новину.

Саша Погорєлова виходить заміж

"10 місяців тому наше знайомство перевернуло мій світ, а сьогодні ти зробив цей день незабутнім. 23.12.2024! Я сказала так! Неймовірно вдячна за твою любов, підтримку та турботу кожну хвилинку. Це тільки початок нашої великої історії! Кохаю тебе до безмежжя і з нетерпінням чекаю на всі наші наступні розділи разом", - поділилася Саша.

Саша Погорєлова виходить заміж

До слова, Погорєлова почала зустрічатися з нареченим 10 місяців тому. Коханого бізнесвумен поки що приховує, а якщо й показує його, то лише зі спини.

Саша Погорєлова виходить заміж

Нагадаємо, цьогоріч чимало створилося нових сімей. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто з українських та світових зірок зіграв весілля 2024 року.

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