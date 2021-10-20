Учасниця Måneskin без білизни злилася у пристрасному поцілунку з дівчиною у новому кліпі гурту

Учасниця Måneskin без білизни злилася у пристрасному поцілунку з дівчиною у новому кліпі гурту

Колектив випустив відео на трек MAMMAMIA.

Гурт-переможець "Євробачення-2021" Måneskin потішив шанувальників довгоочікуваною прем'єру кліпу на композицію MAMMAMIA.

За сюжетом усі учасники колективу, окрім соліста Даміано Давида їдуть у автівці. Потім глядач переноситься у різні місця локації. І тут починається треш. Почергово музиканти Måneskin жорстоко розправляються з колегою. Хтось його топить у туалеті, хтось заколює ножем, а хтось забиває гітарою.

Та наприкінці відео Давид все ж таки сідає до автівки з іншими музикантами і вони їдуть далі разом.

Фанати сприйняли це відео "на ура". "Який шикарний треш! Ідея з побиттям фронтмена геніальна", "бідний Даміано – його вже всі вбили, а він все співає", "Ніхто не перетягує ковдру на себе, всі рівнозначні члени банди. А Вікторія приголомшливо зіграла, немов справжня акторка! P.S. Даміано шкода".

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання