Учасниця нацвідбору FIЇNKA відповіла на закиди про плагіат пісні та махлювання

Одна з учасниць нацвідбору на "Євробачення-2025" FIЇNKA розставила усі крапки над "і" після низки гучних скандалів довкола її імені.

Так, виконавиця після голосування за десятого фіналіста нацвідбору остаточно пройшла до шортлиста. Вона значно вирвалася з-поміж конкурентів і тепер боротиметься з рештою дев'яти фіналістів за можливість представляти Україну на міжнародній арені. Проте не секрет, що перед тим невідомі намагалися дискваліфікувати FIЇNKA.

Зокрема, зірці дорікнули у плагіаті пісні. У Мережі юзери помітили схожість її конкурсної композиції "Культура" з іспанськомовною Con Altura, яку написала Rosalia ще 2019 року. Артистка пояснила, що такі здогадки не відповідають дійсності, бо вона чесною працею завойовували прихильність. І запевнила, що у цьому її підтримала цьогорічна продюсерка нацвідбору Тіна Кароль.

"Вони навіть не усвідомлюють, що цим ще більше роблять файних переглядів, бо людям цікаво зайти та послухати. Для мене самої це було сюрпризом, взагалі спочатку це як мемчик сприйняла. Бо часто роблять такі огляди, не лише на пісні для "Євробачення". Навіть є канали спеціальні, де шукають якийсь плагіат. Але дякую Тіні Кароль, вона підтримала, включилася і розставила все по місцях", - зізналася FIЇNKA в інтерв'ю "РБК-Україна".

FIЇNKA / Фото: instagram.com/fiinka_official

Крім того, учасниця нацвідбору припустила, що такі закиди у Мережі могли розповсюджувати її конкуренти, які не пройшли до фіналу конкурсу:

"Ні, я не знаю. А якби знала, то мої "гуцульські боти" вже б поїхали розбиратися (сміється). Ми можемо припускати тільки. Я думаю, що це, скоріше, ті, хто хотів так само потрапити в фінал, хто наступним був після мене в голосуванні. Але не можу стверджувати. Я працювала, писала пісні, давала концерти, розповідала людям про свою музику, про свою творчість. І, відповідно, назбирала певну фан-базу хороших людей. І тепер вони мене підтримували, це все закономірно. Але всім легше сказати, що ми щось купували, підробляли", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, днями організатори нацвідбору на "Євробачення-2025" оголосили повний список всіх фіналістів – разом з FIЇNKA за перемогу боротимуться ще дев'ять артистів.

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