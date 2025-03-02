Учасниця нацвідбору на "Євробачення-2025" заявила про нечесність на конкурсі: "Не вірю в голосування"

Учасниця Національного відбору на "Євробачення-2025", співачка СолоХа заговорила про нечесність на конкурсі.

Виконавиця пробувала свої сили на нацвідборі, однак їй не вдалося потрапити до лонглиста. Ведучий Євген Фешак на проєкті "33 запитання" поцікавився в СолоХи, чи братиме вона ще участь у конкурсі. Однак артистка неочікувано заговорила про нечесність на нацвідборі. Співачка зазначила, що Україна – корумпована країна, і це явище присутнє й під час вибору представника на "Євробаченні".

"Я зрозуміла, що конкурс нечесний. Я не вірю у всі ці голосування. Наша країна дуже корумпована в усіх питаннях. Але я буду вірити в краще", - говорить артистка.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

СолоХа вважає, що не все чисто з голосуванням. Співачка переконана, що неможливо перевірити всі голоси і чи набрані вони чесним шляхом.

"Мені здається, голосування…Як ми можемо перевірити? От скажіть, як це можливо перевірити? Я не знаю…", - вважає співачка.

Нагадаємо, "Євробачення-2025" відбудеться у травні у швейцарському місті Базель. Від України на конкурс поїде гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray. Нещодавно скандальний Потап припустив, хто стане переможцем "Євробачення-2025". Фаворитом продюсера виявився співак, який має зв'язки з РФ.

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