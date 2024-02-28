Учасниця першого сезону "Холостяка" зізналася, за що їй платили гроші на проєкті

Інфлюєнсерка та ексдружина колишнього депутата Юрія Арістова Марина Арістова відверто розповіла про свою участь у шоу "Холостяк".

Знаменитість стала учасницею першого сезону романтичного реаліті, де головним героєм був Макс Чмерковський. Як зізналася Арістова, від початку вона не знала, що йде на проєкт "Холостяк". Вона просто йшла на якийсь проєкт, завдяки якому хотіла прославитись:

"Я йшла за піаром. А що, я йшла побудувати кохання на "Холостяку", ну серйозно? По-перше, я йшла взагалі не в шоу "Холостяк". Коли мені презентували кастинг на це шоу, мені сказали, що це туристичне шоу за рахунок каналу СТБ. Ви будете мандрувати по всьому світу, приїжджайте. Ну а потім по факту я дізналась, куди я приїхала", - розповіла Арістова в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Марина Арістова

До речі, Марина єдина учасниця за всю історію шоу, яка покинула проєкт за власним бажанням. Інфлюєнсерка зізналася, що вона просила продюсерів "Холостяка" прибрати її з проєкту одразу:

"Я підзакохалась теж, але я знала інсайти його стосунків з переможницею цього шоу, Сашею Шульгіною. І я розуміла, що далі я дійду до фіналу але може бути розбите серце і в принципі піару мені вже достатньо", - сказала Арістова.

Також Марина не надто горіла бажанням брати участь у "Холостяку", оскільки тоді б вона мала звільнитися з роботи. Цього Арістова собі дозволити не могла, оскільки у неї була маленька дитина від попередніх стосунків і вона мала її годувати:

"Я тричі відмовлялась зніматися. Ще до знімань я казала: "Можна я піду, приберіть мене будь ласка, я не хочу в цьому брати участь". Перед першою серією я посадила керівницю шоу і кажу: "Приберіть мене у першій десятці. Тому що мені треба гроші заробляти, в мене дитина і на мене робота чекає". А там же ж треба звільнитись і піти на невизначений термін. На що вона сказала: "Добре, ми закриємо твої витрати, поки ти будеш на шоу". Ну і так вийшло, що мені ще трошки грошей заплатили і при цьому всьому я пішла", - розповіла Арістова.

Нагадаємо, раніше Марниа Арістова відверто розповіла про зради свого ексчоловіка, колишнього депутата Юрія Арістова.

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