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Учасниця "Танців" Харлан, попри серйозну травму ноги, вийшла на паркет

Учасниця "Танців" Харлан, попри серйозну травму ноги, вийшла на паркет

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар / instagram.com/tanci1plus1

Зірка виконала фокстрот.

Учасниця "Танців з зірками" та фехтувальниця Ольга Харлан минулого ефіру шоу серйозно травмувала ногу.

Так, спочатку травмувався партнер зірки, Дмитро Дікусар. Він підвернув ногу. А пізніше під час невдалої підтримки травмувалася й сама Ольга.

"Дуже складний тиждень для нас був. У п’ятницю за день до ефіру Дмитро травмував ногу. А у неділю під час невдалої підтримки травмувалася я. За весь час моєї спортивної кар’єри, такого болю я ще не відчувала", - зізналась спортсменка.

Лікарі радили Харлан утриматися від танців два-три тижні. Та, попри серйозну травму та пораду медиків, зірка вийшла на паркет шоу. Вона виконала фокстрот під пісню гурту СКАЙ - "Тебе це може вбити". Судді оцінили сміливість Ольги та поставили їй 33 бали.

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