Учасниця "Танців" Харлан знялася для ELLE разом з італійським бойфрендом-красунчиком

Зірка показала романтичні знімки.

Учасниця нового сезону шоу "Танці з зірками", олімпійська чемпіонка і призерка з фехтування 2012 та 2016 років Ольга Харлан позувала для відомого глянцу.

Так, зірка взяла участь у зніманнях для української версії глянцю ELLE. До слова, позувала вона не сама. Разом з нею був її обранець - італійський красунчик Луїджі Самеле.

На знімках закохані мило обіймали одне одного, ніжно цілували та міцно тримали за руки.

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"Наша перша фотосесія для українського ELLE. Неймовірно ніжна", - поділилася Ольга.

До слова, вони знімалися у різних образах. Позували закохані на тлі сонячного неба. Романтичними знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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