Учасниця "Танців" Машлятіна назвала Чмерковського секс-символом та поцілувала його

Вона станцювала самбу.

Щойно на каналі 1+1 розпочався третій прямий ефір шоу "Танці з зірками".

Першими на паркет вийшли Олександра Машлятіна та Денис Самсон. Та, перед тим, як продемонструвати свої танцювальні вміння, зірка "Жіночого Кварталу" розповіла про свою таємну мрію.

Вона зізналась, що їй дуже подобається Макс Чмерковський, вона назвала його секс-сімволом. Машлятіна сказала, мріє його поцілувати.

"Нічого, що суддя одружений", - пожартувала Олександра.

Втім, зірка таки здійснила свою мрію. Вона станцювала на паркеті самбу, а після свого виступу жінка підбігла до судді та поцілувала його.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розповіла про школу танців, яку започаткувала із Григорієм Чапкісом. Також зірка пояснила, чому зберігає свої сценічні костюми.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання