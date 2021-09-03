Учасниця "Танців з зірками" Євгенія Власова зізналася, чи повернеться до шоубізнесу

Учасниця "Танців з зірками" Євгенія Власова зізналася, чи повернеться до шоубізнесу

Вона розповіла, що "Танці з зірками" для неї цікавий досвід.

Українська співачка та учасниця "Танців з зірками" Євгенія Власова заінтригувала, чи повернеться на велику сцену.

У коментарі сайту ТСН.ua зірка нульових розповіла, що на "Танці з зірками" вона погодилася одразу прийти, її практично не вмовляли. Та й взагалі, участь у шоу для неї стала цікавим досвідом. Тим більше, вона полюбляє танцювати. Рідні артистки її також підтримали.

Однак, водночас артистка засмутила своїх відданих прихильників, зізнавшись нам, що повертатися до шоубізнесу вона не планує.

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"Для мене "Танці з зірками" на сьогодні – це не повернення до шоубізнесу. Від слова зовсім. Це проживання дуже класного досвіду й не більше", - поділилася артистка.

Тим не менш, артиста розповіла, чим вона планує займатися в майбутньому. За її словами, вона має багато планів. Проте, поки що воліє їх тримати у таємниці. Та, як стало зрозуміло, це не буде пов’язано з великою сценою.

Зазначимо, що Євгенія Власова стала учасницею шоу "Танці з зірками". Зірка прийняла челендж від фронтмена гурту KADNAY.

Нагадаємо, що вже цієї неділі, 5 вересня, о 21:00 на каналі "1+1" ви можете подивитися, як танцює Євгенія Власова на головному танцювальному шоу "Танці з зірками".

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