Учасниця "Танців з зірками" Юлія Сахневич вперше розповіла про хворобу, з якою бореться вже пів року

Відома українська танцівниця, учасниця проєкту "Танці з зірками" Юлія Сахневич вийшла на зв'язок з шанувальниками після двох місяців затишшя.

На сторінці в Instagram хореографиня розмістила світлину, де зображена у рожевому костюмі та з тістечками і кавою в руках. Як розповіла Сахневич, останні пів року її життя були не настільки "ванільними", як ця її фотографія. Юлії довелося серйозно зайнятися своїм здоров'ям:

Юлія Сахневич вперше за два місяці показалася фанам / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

"Мої останні пів року були зовсім не такі мімішні, як ця мила фотка… Мені довелося боротися з собою та своїм тілом, намагатись побороти темний ліс алергології. Я довела свій організм до хронічної кропивниці після третього рецидиву Квінке, отримала довготривале лікування та пошуки причини - купа ліків та гормональних препаратів!" – поділилася артистка.

Юлія зізналася, що багато лікарів розводили руками і спочатку не могли встановити їй точний діагноз. А згодом, коли Сахневич почала лікування, у неї проявилася медикаментозна алергія.

"Вже шостий місяць лікування. Тож, на всі ваші запитання, що інтригують, відповідь така. Наразі – етап відновлення тіла, ваги та здоров'я, усвідомлення і переоцінки себе", - поділилася танцівниця.

Зазначимо, багато хто пам'ятає Юлію Сахневич як учасницю шоу "Танці з зірками", де вона у різних сезонах була партнеркою актора Павла Вишнякова, ведучого Даніеля Салема, репера Позитива.

Юлія Сахневич і Даніель Салем / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Юлія Сахневич та Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Юлія Сахневич і Павло Вишняков / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Нагадаємо, днями український артист Андрій Данилко поділився, що серйозно захворів перед своїм виступом в Неаполі, Італія. Данилка мучила висока температура та зник голос.

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