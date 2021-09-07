Учасниця "Танців з зірками" Заріцька про акробатичне минуле: "Робила колесо та сідала на шпагати"

Учасниця "Танців з зірками" Заріцька про акробатичне минуле: "Робила колесо та сідала на шпагати"

Також артистка займалася акробатичним рок-н-роллом.

Солістка гурту KAZKA та учасниця "Танців з зірками" Олександра Заріцька, яка нещодавно приголомшила шпагатом, виявляється, має танцювальне минуле.

У коментарі сайту ТСН.ua вона зізналася, що в дитинстві вміла сідати на всі види шпагатів, а також робила колесо. Окрім цього, співачка ще й два роки займалася таким запальним видом танцю, як акробатичний рок-н-ролл.

"Я танцювала колись в дитинстві. Тому в мене є трішки танцювальних здібностей", - розповіла артистка.

До слова, Олександра давно мріяла взяти участь в "Танцях з зірками". Зірка настільки захопилася танцями, що надалі вона планує поєднати свою творчу діяльність саме з танцями.

"Танцювати – це такий кайф. Коли я опинилася в компанії танцюристів, я була шокована. Я, мабуть, годин п’ять займалася та, після цих п’яти годин, я вийшла зарядженою енергією", - поділилася Олександра.

Нагадаємо, 5 вересня, на 1+1 відбулася прем'єра нового сезону проєкту "Танці з зірками". У першому ефірі шоу Олександра Заріцька станцювала спокусливе танго.

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