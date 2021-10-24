Учасниця "Танців" Заріцька повідомила, що розійшлася з коханим і тепер вільна

Учасниця "Танців" Заріцька повідомила, що розійшлася з коханим і тепер вільна

Вона також зізналася, до кого у неї є почуття.

Солістка гурту KAZKA, учасниця "Танці з зірками" Олександра Заріцька у прямому ефірі шоу поділилася подробицями особистого життя.

Так, раніше артистка говорила, що закохана та має бойфренда. Однак, схоже, парочка розійшлася. Про це Саша розповіла у прямому ефірі.

"Моє серце вільне, та я відкрита до любові. І я відчуваю, що ця людина десь дуже поруч", - поділилась щаслива зірка.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/kazka.band

До слова, знаменитість натякнула на те, що між нею та її партнером по "Танцях" Юрієм Мєшковим щось більше, аніж просто дружба.

Тим часом сам хореограф відкрито говорить, що Олександра йому подобається.

"Вона мені подобається як дівчина. Подивимось до кінця проєкту, куди це дійде", - говорить Юрій.

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