Олександра Заріцька про свої нові стосунки: "Не можу назвати їх суперздоровими"

Артистка віднедавна зустрічається з новим хлопцем.

Солістка гурту KAZKA та учасниця шоу "Танців з зірками" Олександра Заріцька, яка нещодавно розсекретила нові стосунки, поділилась подробицями свого особистого життя.

Так, зірка розповіла "Світському життю", що зі своїм новим бойфрендом вона почала зустрічатися нещодавно. Та, попри це, артистка оберігає ці стосунки. Хоча й говорить, що їй не вдається багато часу проводити зі своїм обранцем.

"Хлопець з’явився нещодавно. Цим стосункам ще дуже мало часу. Я їх бережу. Однак я не можу назвати свої стосунки суперздоровими, адже ми не часто бачимось. Але ми працюємо над цим. Я заспокоюю його, що незабаром все зміниться. Дуже сподіваюся, що побачимося в грудні або січні", - з усмішкою розповіла артистка.

Свого нового обранця виконавиця не поспішає знайомити з батьками. Вона говорить, що це для неї дуже серйозний крок. Також, зірка боїться, як на її хлопця відреагує тато.

До слова, останні стосунки в Олександри були пів року тому. Та, попри це, зірка зізнається, що секс у неї був регулярний. Щоправда, без тривалих взаємин.

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька повідомила, що має пірсинг в інтимному місці. Зірка говорить, що їй не було боляче це робити.

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