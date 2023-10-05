Учасниця відомого шоу шокувала, що чоловік зламав їй ногу і це "дозволило" йому виїхати з України

Учасниця проєкту "Супермама" на ім'я Вікторія в ефірі поділилася приголомшливою історією, як чоловік власними руками зламав їй ногу.

Сталося це, коли Вікторія пізно ввечері повернулася додому після відпочинку з подругами у караоке-барі. Її чоловіку це дуже не сподобалося і між ними сталася сварка:

"Коли я повернулася десь близько другої ночі, а він вийшов до мене у коридор і почав сваритися, кричати, обзивати... Потім мене відпихнув, потім я була на ліжку, він почав до мене підходити. Я просто підняла догори ногу і він її зловив, і просто зламав руками мені ногу. Я почала одразу кричати, мені було дуже боляче, він не повірив, що він сам мені зламав ногу... Я кричала на всю квартиру, а він подумав, що це в мене якась істерика", - поділилася подробицями інциденту Віка.

За словами жінки, чоловік не повірив їй, що зламав їй ногу. Вона викликала швидку, та навіть медикам чоловік не повірив. Вікторію госпіталізували, їй зробили дуже складну операцію. Зараз у неї в нозі титанова пластина і шпиці з гвинтиком.

Вікторія поділилася, що коли під час повномасштабної війни виїжджала з України до Польщі, то була на милицях через цю ситуацію. Жінка зізналася, що через цей інцидент не розлучилася з чоловіком і не була на нього зла, лише відчувала "порожнечу".

Ба більше, Вікторія вважає, що ця ситуація їй була дана не просто так:

"Коли я вже була у Польщі, я зрозуміла, що ця ситуація для чогось була. Тому що усе, що робиться - до найкращого. Коли ми виїжджали до Польщі, то чоловіків не пропускали, але я була недієздатною і він поїхав як опікун, у нас дитинка. Тобто якщо б не нога, то ми всією сім'єю не виїхали б за кордон", - сказала Вікторія.

Тепер чоловік жінки працює далекобійником у Польщі та до України повертатися не планує.

Юзери були приголомшені цією історією. Зокрема, людей обурило те, як легко Вікторія пробачила чоловіку таке поводження з собою, тим більше, що син подружжя бачив, як батько ламає мамі ногу. По-друге, що цей "лайфгак" з виїзду за кордон для чоловіків показали по ТБ.

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