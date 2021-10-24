Учасник дуету TamerlanAlena поміркував про політичну кар'єру

Юрій Толоконніков – помічник народного депутата.

Учасник дуету TamerlanAlena Юрій Толоконніков, який відомий під псевдонімом Тамерлан, поміркував про політичну кар'єру.

Так, продюсер зі своєю дружиною Альоною Омаргалієвою добре товаришують із шоуменом Олександром Скічком, який став губернатором Черкащини. Кажуть, що знаменитість, попри свою посаду, зовсім не змінився. Про це йдеться у програмі "Світське життя".

Зважаючи на приклад друга, ведуча Катерина Осадча поцікавилася, чи не думав Тамерлан і сам піти в політику. Як виявилося, артист – помічник нардепа від партії "Слуга народу".

"Мені дуже імпонує політика, я помічник народного депутата зараз, допомагаємо чим можемо. Це діюча політична сила, монобільшість, Андрій Петрович Стріхарський – наш близький товариш, ми дуже добре спілкуємося сім'ями. Я взагалі-то на громадських засадах, безкоштовно", – поділився знаменитість.

На запитання, чи буде Юрій балотуватися на наступних виборах в парламент, він відповів: "Час покаже".

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