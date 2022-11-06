Учасник "Голосу країни-12" приголомшив Олю Полякову ліричним виконанням її хіта

Ефір "Нокаутів" на шоу "Голос країни-12" підготував чимало сюрпризів не тільки для глядачів, а й для тренерів.

Так, учасник команди Наді Дорофєєвої, а від початку російського вторгнення і військовослужбовець, Давид Маскіса, виконав хіт Олі Полякової "Лед тронулся" у незвичному аранжуванні.

Ліричне та проникливе виконання співака приголомшило навіть саму Полякову. Зіркова тренерка була приємно здивована, що її пісня зазвучала саме у такому варіанті.

"Я спочатку не впізнала, ані слів, ані пісні. Я так розумію, що ніколи пісні Олі Полякової не звучали у "Голосі країни" і ось нарешті", - поділилася Оля.

Після такого виконання Дорофєєва завагалася, чи віддати останнє місце у своїй команді Давиду. В решті решт, порадившись із колегами та своїм радником Артемом Пивоваровим, співачка посадила вокаліста на місце Яни Мілевської, яка залишила проєкт.

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