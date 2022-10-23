Учасник "Голосу країни-12" розповів про смерть 19-річної подруги під час війни

Під час ефірів "Голосу країни-12", який повернувся на екрани після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, учасники продовжують розповідати свої історії війни.

Учасник команди Наді Дорофєєвої блогер Валентин Скрипник поділився особистим болем. Під час війни хлопець втратив подругу.

"Нажаль, війна не оминула жодного українця. На початку війни померла моя дуже хороша подруга, одногрупниця. Їй було усього 19 років. У неї стався інсульт і є припущення, що це сталося саме через те, що кожного дня з різних куточків України надходили жаливі новини. Дуже важко усвідомлювати, що люди, у яких, по факту, ще все життя попереду, покидають цей світ так рано", - розповів Валентин.

На "вокальних боях", які були відзняті ще до 24 лютого, Скрипник заспівав у дуеті з Олександром Олещуком. За час репетицій хлопці встигли потоваришувати і підтримували одне одного.

Олександр Олещук

"Я знаю, як Валік сильно переживав. Взагалі в голові не вкладається, скільки зараз людей, молодих дівчат і хлопців помирають, хоча мали прожити довге і щасливе життя. Ми хотіли б присвятити свою пісню Валіковій подрузі. Вона завжди буде в серцях тих, хто її знав і хто її любить", - розповів Олександр.

Емоційне виконання пісні "Careless Whisper" не залишило байдужих у глядацькому залі. Але, за правилами шоу, Надя Дорофєєва мала обрати лише одного з хлопців.

Так, вибір тренерки пав на Олександра Олещука. Врятувати Валентина Скрипника міг хтось із інших тренерів, але, нажаль, ніхто з них не натиснув кнопку.

Читайте також: