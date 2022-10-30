Учасник "Голосу країни-12" розповів, як дав за кордоном понад 30 концертів на підтримку України

Повномасштабна війна змінила учасників шоу "Голос країни-12". Деякі з музикантів-початківців пішли на фронт, деякі почали займатися волонтерством, а деякі ж – стали допомагати своїм голосом.

Зокрема, учасник проєкту Віктор Кирилов вирушив у благодійний тур країнами Європи. Там музикант встиг дати понад 30 концертів на підтримку України. Всі зібрані кошти учасник проєкту відправить на допомогу українським захисникам.

Віктор Кирилов

"Ми з хлопцями дали понад 30 концертів у різних країнах. Усі зібрані кошти підуть на підтримку наших захисників і захисниць із ЗСУ. Робимо все, що можемо на нашому музичному фронті, щоб наблизити нашу Україну до перемоги", - розповів учасник шоу.

На сцені "Голосу країни-12" Віктор Кирилов позмагався за подальшу участь з домогосподинею зі Львова – Іриною Бенько, яка теж активно займається волонтерством. Разом музиканти виконали пісню Гайтани – "Шаленій". Тренерка Оля Полякова обрала Віктора Кирилова, який змагатиметься далі за перемогу у проєкті "Голос країни-12".

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