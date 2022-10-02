Учасник "Голосу країни-12" розповів, як його рідні в Херсоні потерпають від "тихого терору"

Учасник "Голосу країни-12" поділився, як його рідним доводиться жити в окупованому росіянами Херсоні.

Наймасштабніше вокальне шоу "Голос країни-12" після тривалої паузи повертається в ефіри, аби допомогти українським захисникам та продемонструвати вокальні здібності українців.

У шостому випуску шоу учасники, які вже потрапили до команд зіркових тренерів, розповіли свої історії війни. І першим наважився поділитися наболілим Євген Бічасний з команди Наді Дорофєєвої.

Рідне місто юнака від початку повномасштабної війни окуповане російськими військовими. Всі рідні Євгена нині перебувають в окупації та страждають від дій загарбників.

Євген Бічасний

"Зараз, на жаль, моє улюблене та рідне місто Херсон перебуває в окупації. Усі мої найближчі родичі: батьки, брат, та інші – вони зараз перебувають в самому Херсоні, в окупації. Всі мої друзі, багато з них залишилося в Херсоні, й надалі потерпають від тихого терору", - поділився Євген.

Утім, учасник "Голосу" зазначив, що його рідні та близькі тримаються в окупованому Херсоні. Вони вірять, що ЗСУ виженуть загарбників, а в місті знову замайорить синьо-жовтий прапор.

Євген Бічасний

"Але всі ми тримаємося і віримо в нашу країну. Сподіваємося, що дуже скоро моє рідне місто Херсон повернеться додому і там знову замайорить наш улюблений український прапор", - зазначив Євген.

Зазначимо, на шоу "Голос країни-12" збиратимуть кошти для українських захисників. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок онлайн на платформі Dobro.UA або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

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