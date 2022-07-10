Учасник "Голосу країни-12" у військовій формі на тлі зброї зворушив чуттєвим виконанням пісні

Та навіть на службі хлопець продовжує займатися улюбленою музикою.

У своєму Instagram Олександр опублікував відео, на якому грає на гітарі та чуттєво виконує власну пісню – "Єдина". Хлопець співав просто під час служби. Він був одягнений у військову форму, а на його тлі виднілася зброя.

До слова, на відео юнака відреагувала його зіркова тренерка на "Голосі країни-12" – Надя Дорофєєва. У коментарях під відео виконавиця написала, що пишається своїм підопічним на вокальному шоу.

Та й взагалі, користувачі написали Олександру, що своєю зворушливою піснею він просто довів до сліз. Також вони побажали йому не припиняти займатися улюбленою справою: "до мурашок", неймовірно чуттєва та гарна пісня, бережи себе", "переслуховую, це щось неймовірне".

Нагадаємо, Олександр Свіріденко став учасником "Голосу країни-12". Він прийшов на шоу та заспівав пісню гурту Сальто Назад – "О Мамо". Юнак потрапив до команди Наді Дорофєєвої.

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