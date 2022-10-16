Учасник "Голосу країни-12" повернувся з-за кордону, аби захищати Україну від окупантів

Давид Маскиса міг на початку повномасштабної війни поїхати до Німеччини, адже протягом багатьох років жив та працював там.

Учасник "Голосу країни-12" Давид Маскиса понад вісім років прожив за кордоном. 24-річний юнак спочатку здобув освіту у Німеччині, а потім почав там працювати.

Утім, Давид мріяв займатися співочою кар'єрою. Тож ще до початку повномасштабної війни повернувся до України.

"Моя історія починається з Німеччини, де я прожив вісім з половиною років. Вивчився, здобув професію інженера-механіка. Але все ж таки вирішив займатися своєю улюбленою справою – музикою, і вирішив повернутися до України", - розповів Давид.

Давид Маскиса

Росія змінила плани юнака, коли вороже вторглася до України. Давид міг повернутися до Німеччини, однак він обрав інший шлях. Хлопець залишився та пішов на військові навчання, аби захищати свою країну від загарбників.

"У мене був вибір: їхати назад до Німеччини або залишитися в Україні. Я обрав залишатися в Україні, бо я зрозумів, що я зможу принести якусь користь своїй країні. Наразі проходжу підготовку, щоб вступити до лав захисників, і з кожним кроком, з кожним днем, з кожною годиною наближати нашу перемогу над країною-терористкою та вигнати всю цю нечисть з нашої території", - розповів Давид.

Давид Маскиса

На шоу юнак виконав пісню Too close та розвернув три тренерських крісла. Давид продовжуватиме участь у "Голосі країни-12" у команді Наді Дорофєєвої.

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