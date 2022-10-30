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Учасник "Голосу країни-12", який має вади слуху, дав понад 60 концертів у Німеччині на підтримку ЗСУ

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Учасник "Голосу країни-12", який має вади слуху, дав понад 60 концертів у Німеччині на підтримку ЗСУ

Михайло Цар

Михайло Цар розповів, як допомагає Україні.

Учасник "Голосу країни-12" Михайло Цар розповів, як повномасштабна війна в Україні змінила його життя.

Зокрема, юнаку довелося покинути свою домівку та поїхати за кордон, а саме до Німеччини. Утім, Михайло не забував, що його рідній країні потрібна допомога, тож давав благодійні виступи. Загалом, музикант зіграв понад 60 концертів, де збирав гроші для українських захисників.

Михайло Цар / ©
Михайло Цар

"Я виїхав за кордон через свою інвалідність по слуху і зараз перебуваю у Німеччині. Ми з організаторами зробили понад 60 благодійних концертів, акцій та дійств в допомогу Збройним силам України. Хочу, аби всі українці у найвіддаленіших кутках світу і в самій Україні єдналися і продовжували боротися за нашу спільну перемогу, бо в єдності наша сила. Слава Україні!" – зазначив учасник шоу.

На сцені "Голосу країни-12" Михайло Цар виступив у дуеті з колишнім спортсменом Олександром Коржовим. Разом вони виконали пісню Bill Withers - Ain't No Sunshine. Святослав Вакарчук дав шанс позмагатися за перемогу у "Голосу країни-12" Михайлу.

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Стаття з добірки новин:
Голос країни 2022
Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
164
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