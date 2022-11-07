Учасник "Голосу країни-12", який має вади слуху, зі сльозами на очах розповів, кому присвятив свій виступ

Учасник "Голосу країни-12" Михайло Цар, не стримуючи сліз, розповів, кому присвятив свій виступ на "Нокаутах".

Після емоційного виконання пісні "Злива" Андрія Хливнюка та Дмитра Шурова хлопець поділився, що заспівав її для свого покійного дідуся.

"Я співав цю пісню про відношення до мене мого дідуся, який помер півроку тому. До речі, я у його сорочці сьогодні. Коли ми обирали цю пісню, я зрозумів, що треба заспівати для мене, виходячи на цю сцену, як в останній раз. Я дуже б хотів, аби дідусь мною пишався", - зі сльозами на очах сказав Михайло.

Михайло Цар

Втім, як зазначив вокаліст у своєму відеозверненні, під час повномасштабної війни ця композиція набула для Михайла нового значення.

"Я хочу підтримувати людей навколо себе та дарувати їм тепло. Пісня, яку я заспівав на "Нокаутах, вона у першу чергу була про втрату мого дідуся, але під час війни набула для мене більшого змісту. Вона про той сум, який відчувають всі люди, які втратили близьких на війні. Я хочу їх підтримати. Ми разом", - сказав Михайло.

Зал та глядачі були дуже зворушені емоціями та виступом хлопця. Не втримав сліз і зірковий тренер Святослав Вакарчук, який залишив Михайла у своїй команді.

Читайте також: