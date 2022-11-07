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Учасник "Голосу країни-12" з Запоріжжя поділився, що змусило його припинити спілкуватися російською

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Учасник "Голосу країни-12" з Запоріжжя поділився, що змусило його припинити спілкуватися російською

Максим Бородін

Вокаліст розповів свою історію.

Учасник команди Святослава Вакарчука на "Голосі країни12" багатодітний батько Максим Бородін розповів, коли припинив спілкуватися російською.

Вокаліст із Запоріжжя усе життя прожив у середовищі, де оточуючі говорили переважно російською мовою, тому для нього це було цілком звично. Втім, коли 2014 року в Україні розпочалася Революція гідності Максим кардинально змінив свою думку на це.

"Половину свого життя, до революції, я писав пісні російською мовою. Але потім у мене почали з’являтися діти і у голові щось перевернулося. Я зрозумів, що знати свою українську мову, це дуже кайфово, дуже престижно, тоді не соромно тут жити. Тому я почав і дітей своїх вчити, і сам мислити українською, і головне писати українською", - розповів Максим.

Нажаль, учасник покинув вокальне шоу, поступившись своїм місцем Михайлу Царю. Нагадаємо, що хлопець зворушив тренерів та глядачів своєю історію про померлого дідуся, якому співак і присвятив свій виступ.

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Дата публікації
Перегляди
65
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