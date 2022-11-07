Учасник "Голосу країни-12" з Запоріжжя поділився, що змусило його припинити спілкуватися російською

Учасник команди Святослава Вакарчука на "Голосі країни12" багатодітний батько Максим Бородін розповів, коли припинив спілкуватися російською.

Вокаліст із Запоріжжя усе життя прожив у середовищі, де оточуючі говорили переважно російською мовою, тому для нього це було цілком звично. Втім, коли 2014 року в Україні розпочалася Революція гідності Максим кардинально змінив свою думку на це.

"Половину свого життя, до революції, я писав пісні російською мовою. Але потім у мене почали з’являтися діти і у голові щось перевернулося. Я зрозумів, що знати свою українську мову, це дуже кайфово, дуже престижно, тоді не соромно тут жити. Тому я почав і дітей своїх вчити, і сам мислити українською, і головне писати українською", - розповів Максим.

Нажаль, учасник покинув вокальне шоу, поступившись своїм місцем Михайлу Царю. Нагадаємо, що хлопець зворушив тренерів та глядачів своєю історію про померлого дідуся, якому співак і присвятив свій виступ.

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