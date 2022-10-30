Учасник "Голосу країни-12" захопив українськомовною піснею, яку він випустив під час війни

Щойно на телеканалі ТЕТ стартував дев'ятий випуск найвокальнішого шоу "Голос країни-12". Одним із перших на сцену вийшов радіоведучий Gera Gerc.

Як розповів учасник проєкту, повномасштабна війна змінила його. Він одразу почав волонтерити. Зокрема, репер займався допомогою для військових і мирних мешканців, які пережили жахіття окупації.

"24 лютого все змінилося. Довелося забути про пісні, забути про творчість і стати волонтером. Я допомагаю цивільним та військовим. Тим цивільним, хто переживав окупацію", - поділився музикант-початківець.

Утім, про творчість Gera Gerc все ж таки не забув. Юнак випустив першу у своїй музичній кар'єрі українськомовну пісню, яка отримала назву Awesome. У композиції радіоведучий заспівав про мужність та незламність українців.

"Також за цей час я випустив першу українськомовну пісню за назвою Awesome про наших людей – незламних, вільних", - зазначив ведучий.

На сцені "Голосу країни-12" Gera Gerc вступив у вокальний батл з подружжям із міста Суми – Юрієм та Аліною Лавровими. Музиканти виконали пісню гурту Måneskin - Zitti E Buoni. Їхній тренер Потап віддав перевагу Gera Gerc, тож радіоведучий продовжить далі участь у шоу.

Gera Gerc та Аліна і Юрій Лаврови

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