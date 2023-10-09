Учасник "Голосу країни-13" пригадав виступ з Coldplay на одній сцені і як співав з Крісом Мартіном українською

Днями стало відомо, хто з учасників "Голосу країни-13" потрапив до півфіналу проєкту. Одним із півфіналістів виявився 27-річний Роман Панченко, який пройшов до "нокаутів".

Вокаліст ще на етапі "сліпих прослуховувань" підкорив тренерів, розвернувши одразу три крісла. Юнак на сцені виконав трек гурту Coldplay - Sky full of stars. Пісня має особливе значення для Романа. Саме завдяки лідеру колективу Крісу Мартіну вокаліст почав писати власні пісні, ще більше співати та прийшов на "Голос країни".

Роман Панченко в інтерв'ю розповів, чому обрав саме команду Наді Дорофєєвої, пригадав виступ з Coldplay на одній сцені, а також зізнався, з ким з відомих українських виконавців мріє заспівати разом.

Усі думали, що ви оберете команду Івана Клименка, які фактори стали вирішальними при виборі тренера, чому обрали Надю?

Складно сказати, заздалегідь я не думав до кого з тренерів хочу в команду, це була несподіванка і для мене. Я не загадував наперед, просто саме у той момент відчув, що дійсно мені буде цікавіше попрацювати з Надею, ніж, наприклад, з Артемом Пивоваровим чи Ванею Клименком. Мені здається, що наші шляхи з ними трішки відрізняються і власне сам погляд на музику теж. Це був інтуїтивний вибір.

Роман Панченко / Фото: скриншот з відео

Яке враження склали хлопці та дівчата в команді Наді, сильні конкуренти?

Якщо говорити саме про нашу десятку: мені було б цікаво потрапити на батли з кожним учасником команди Дорофєєвої. Команда Наді дуже насичена класними артистами, які цікаві самі по собі, тому було б цікаво зробити щось з кожним із них. Наша команда справді дуже сильна.

Лада Тивончук, Роман Панченко і Анна Денисова / Фото: скриншот з відео

З ким з українських артистів хотіли б виступити на одній сцені?

Складно обрати когось одного, але якщо говорити про українську сцену, можливо, я хотів би записати спільний фіт, наприклад, з Монатіком. Він той, хто зараз робить сучасну музику.

Чи важко грати на вулиці, бути у центрі уваги, адже люди можуть реагувати по-різному?

По-перше, це складно. Це складно і для новачків, і для тих, хто вже давно виступає на вулиці. Треба легше ставитись до цього морально і просто отримувати задоволення, тоді це буде цікаво і для артиста, і для глядачів. Я займаюсь цим вже понад рік, і мені дійсно подобається ця "складність".

Роман Панченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

На концерті Coldplay ви виконали пісню "Океану Ельзи" – "Обійми", чому тоді обрали саме її?

Це був дуже складний вибір, бо на мене впала величезна відповідальність, яку пісню Goldplay вперше заспівають у своєму турі українською мовою. Я запропонував їм або пісню, яку я дуже добре знаю, або іншу, яку я ніколи до цього не виконував, але вона буде щирішою, красивішою і "на часі". Це і була пісня "Обійми" від "Океану Ельзи", яку я не виконував ніколи до концерту Coldplay. Для мене це був неймовірний виклик, чи зможу я вперше заспівати цю пісню на стадіоні. Тож ми обрали її, і я виступив на розігріві гурту. На завершальному етапі, в останньому блоці, ми виконали "Обійми" разом із Крісом Мартіном. Це був найдраматичніший момент усього концерту.

Роман Панченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ким ви надихаєтесь зараз, якими музикантами?

Перш за все, найбільше мені імпонує образ американського артиста Post Malone, він мене надихає, як особистість. Насправді надихає американський, каліфорнійський вайб - це Post Malone, Біллі Айліш та новий Джастін Бібер.

Роман Панченко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Для чого вам перемога у "Голосі"?

Перемога дасть мені, як артисту, великий поштовх продовжувати, знак, що треба зробити щось більше. Для мене це як виступ з Golgplay - день, який змінить ставлення до себе, як до артиста, день, коли ти виростеш у своїх очах. Це однозначно стало б переходом на новий етап життя.

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