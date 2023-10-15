Учасник "Голосу країни-13" розкачав залу запальним виступом та змусив Надю Дорофєєву танцювати

В новому епізоді "Голосу країни-13" зіркове тренери кинули одне одному виклик.

Так, співачка Надя Дорофєєва викликала на "кросбатл" свого суперника, продюсера Івана Клименка. Учасники з їхніх команд мали завоювати серця глядачів у залі своїм виступом та набрати найбільше глядацьких голосів.

Перши зі своєї команди Дорофєєва покликала на сцену Романа Панченка, він заспівав пісню Formidable улюбленого співака своєї зіркової наставниці Stromae.

Вокаліст дуже хвилювався перед вирішальним моментом, адже просто за декілька днів до виступу він разом з тренеркою змінив пісню.

"Скажу по-секрету, що за три дні до нового етапу ми змінили Роману пісню. Сьогодні пісня мого улюбленого виконавця Stromae пролунає у новому звучанні", - поділилася тренерка.

Панченко приголомшив наставників та глядачів своїм запальним виконанням та змусив Дорофєєву пуститися у танець. Окрім того, Роман здивував своїм музичним реміксом пісні, який також створив сам.

Суперницею Романа у батлі стала підопічна Клименка Ліза Шафорост. Дівчина виконала пісню гурту Thirty Seconds to Mars - The Kill та здивувала своїм рок-вокалом.

Попри свій енергійний та потужний виступ, школярка поступилася місцем у проєкті вуличному музиканту. Роман обігнав Лізу на 48 голосів та тим самим першим потрапив до суперфіналу.

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі на телеканалі "1+1 Україна" о 21:00.

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