Учасник "Голосу країни-5" зняв щемливий кліп на трек "Таке вперше" про літо, якого не було

Цю композицію BRYANGIN та ARKUSH написали разом. У пісні "Таке вперше" артисти передали всі свої емоції та переживання.

"Наші думки та відчуття схожі, тому, мабуть коли ми зустрілися та почали працювати разом, ця робота з'явилася сама собою. Війна змушує замислитися та переоцінити своє життя, яким воно було "до".. Музиканти всі свої емоції та переживання намагаються передати музикою. Так само і ми. Ми хочемо донести цією піснею людям - що їхня віра та об'єднаність - це найсильніша зброя. В якому б куточку світу ми не були - ми все одно залишаємось єдиними. Ми віримо, зовсім скоро це все закінчиться, і кожен повернеться до рідного дому. Разом ми – сила!" - коментують трек "Таке вперше" виконавці.

BRYANGIN та ARKUSH

Трек "Таке вперше" розлетівся у соцмережах з шаленою швидкістю, оскільки його слова зрозумілі для кожного українця і розповідають про те, що "для кожного, кого торкнулася війна, час зупинився взимку. Поки триває війна - немає ні весни, ні літа, і осінь можемо теж пропустити". І з цим важко сперечатися.

У відео ж до пісні Jerry Heil, лідер Kalush Orchestra Олег Псюк та Артем Пивоваров розповіли, що "Таке вперше" з ними трапилося цього літа, у час війни.

Артем Пивоваров зізнався, що "вперше відчував безсилля від того, що не може впливати на безпеку своїх близьких людей", а Jerry Heil змушена була покинути власну домівку.

Ідея спільного треку з'явилася у BRYANGIN - він же є співавтором, після чого ARKUSH дописав слова пісні, та виклав ролик просто в свій Instagram, який набрав більш ніж мільйон переглядів та став популярним у Мережі.

BRYANGIN - нове ім'я українського шоу-бізнесу. Справжній романтик, серце котрого говорить римами. В своїй творчості BRYANGIN розкриває цінності відносин між людьми. Основою пісень виконавця є поєднання сучасних R&B бітів, мелодійного вокалу та речитативу.

ARKUSH - один з романтиків українського шоу-бізнесу, який з перших слів, здатен підкорити серце найвибагливішої дівчини. Його творчість запам'ятовується з перших нот, а харизма показує, що навіть у темні часи - він випромінює світло. Виконавець пропускає кожну пісню крізь себе, адже слова кожної, засновані на власному життєвому досвіді музиканта.

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