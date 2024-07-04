Учасник "Голосу країни-9" захопив романтикою з відомою співачкою

Учасник "Голосу країни-9" Владислав Чижиков, відомий як Cheev, захопив романтикою з популярною співачкою Гелею Зозулею.

Зокрема, виконавець випустив нову чуттєву пісню, яка отримала назву "Рана". Cheev вагався випускати трек. Тож, уривок нової композиції він показав прихильникам, які схвально її оцінили та зажадали послухати всю версію. Так і народилася композиція "Рана".

Cheev

"Я чомусь засумнівався у цій пісні, тож вирішив викласти в соцмережі та запитати прихильників, чи потрібно випускати. Побачивши класний відгук, як трек почав розходитись в TikTok, я швидко доробив пісню і зняв відео на неї. Ця історія про рани, які ми ховаємо під вдаваною впевненістю. І навіть усмішка не каже про людину стільки, скільки можуть сказати очі", - поділився музикант.

Артист вже встиг і випустити кліп на трек, режисером якого став Павло Закревський. Знімання відбулися на даху столичного Університету культури та набережній Києва. За сюжетом Cheev співає коханій на тлі жвавого мегаполіса. Роль обраниці у кліпі зіграла українська співачка Геля Зозуля. Влад зізнається, що молода артистка ідеально втілила ліричний образ, а сама пісня наче списана з неї.

Cheev та Геля Зозуля

Нагадаємо, нещодавно новинкою фанів потішили артисти Тіна Кароль та Shumei. Вони випустили дуетний трек, який отримав назву "Дзвони".

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