Учасник "Голосу країни" на передовій зазнав серйозного поранення

Учасник "Голосу країни-12" Давид Маскиса, який був учасником команди Наді Дорофєєвої, дістав серйозне поранення на фронті.

Про це повідомив музикант Євген Пугачов, а Дорофєєва зробила репост допису. Зазначається, що Давид дістав осколкове поранення у спину під час служби на фронті, яке дало ускладнення.

Давид Маскиса дістав поранення на фронті / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Музикант-військовий наразі проходить лікування. Однак Маскисі для відновлення після поранення необхідна операція, яка чимало коштує. Тож, Надя Дорофєєва попросила всіх небайдужих долучитися до збору та допомогти коштами Давиду. Ціна операції та реабілітації – 350 тисяч гривень.

"Під час несення служби Давид дістав осколкове поранення в спину, яке згодом дало сильне ускладнення. Наразі Давид пройшов перший етап екстренної стабілізації свого стану, ускладнено пересувається та готується до дороговартісної операції та подальшої реабілітації", - йдеться в повідомленні Пугачова.

Давид Маскиса дістав поранення на фронті / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, Давид Маскиса – учасник проєкту "Голос країни-12". У шоу він брав участь у команді Наді Дорофєєвої. Коли почалася повномасштабна війна, музикант вступив до лав ЗСУ, хоча міг виїхати до Німеччини, та пішов захищати країну від окупантів.

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