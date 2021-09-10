Учасник гурту 5’Nizza Запорожець розлучився з дружиною та розсекретив роман з відомою співачкою

Учасник гурту 5’Nizza Запорожець розлучився з дружиною та розсекретив роман з відомою співачкою

Артист розповів про особисте життя.

Український музикант, учасник гурту 5’Nizza Андрій Запорожець, відомий також як SunSay, розповів про особисте життя.

У програмі "ЖВЛ" артист зізнався, що вже понад шість років, як розлучився зі своєю дружиною, матір'ю своєї доньки та концертною директоркою Ніною Марченко.

Однією з причин розриву Запорожець називає свої зради:

"Я гадаю, я приніс багато болю своїй колишній дружині, це правда. Ми розлучилися, виховуємо дитину по черзі як можемо. Я взагалі меншу частину часу проводжу з донькою", - поділився музикант.

Андрій Запорожець з ексдружиною

Іншими словами – з батьком Соня бачилася кілька разів на рік. Адже після розлучення матір забрала її аж до Азії. Там дівчинка прожила шість років, навчалася там у школі. На запитання, як Запорожець відпустив дитину, він відповів:

"У випадку з Ніною, там не стоїть питання "просто відпустив чи ні". Вона просто вирішує і робить. Тому вона моя колишня дружина", - зазначив артист.

Заради доньки їм таки вдалося порозумітися. Ба більше, колишня дружина й досі займається концертами SunSay.

Та після непростого розриву з колишньою, Запорожець не поставив хреста на особистому житті. Чоловік уже п'ять років у цивільному шлюбі зі співачкою Ліною Міцукі, яка свого часу виступала з гуртом REAL O.

Андрій Запорожець і Ліна Міцукі / instagram.com/sunsay_official

"Я дуже кохаю її. І я думаю, що ми одружимося найближчим часом", - зізнався Андрій.

Нагадаємо, раніше учасники гурту 5’Nizza розповіли, через яку причину свого часу розпався легендарний колектив.

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання