Учасник гурту Kalush Orchestra одружився у Києві та показав атмосферні фото з весілля в українському стилі

Віталій Дужик повів під вінець свою кохану Євгенію.
Учасник гурту Kalush Orchestra, сопілкар і бітбоксер Віталій Дужик одружився зі своєю дівчиною Євгенією.
Свято закохані організували минулої п'ятниці, 15 вересня. Як поділився Дужик на своїй сторінці в Instagram, весілля пара зіграла в українському стилі – вони обрали традиційні українські костюми. Минулої п'ятниця молодята також і обвінчалися:
"Про наше кохання прочитаєте з наших очей. Погляд сам написав рядки кохання. Ми дуже хотіли вінчатися в традиційному вбранні. В мене стрій моєї прабабусі –Бориспільщина, у Віталіка – Волинь. Чому саме ці регіони? Бо це краї де ми народилися та виросли. Для нас було важливо, щоб кожен з нас був у вбранні свого регіону, що символізувало б об‘єднання. Хоч ми з різних куточків України, але кохання поєднало нас, звело наші дороги", - розповіла новоспечена дружина Дужика про значення їхніх весільних вбрань.
Нагадаємо, що Віталій Дужик освідчився своїй коханій Євгенії на початку червня. Під час благодійного концерту Kalush Orchestra у місті Лодзь, Польща, музикант покликав кохану до себе на сцену. Він опустився на одне коліно та покликав дівчину заміж.
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