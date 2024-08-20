Учасник "Холостячки-2" Хветкевич купив дім у США і похизувався його розкішним інтер'єром

Угоду на придбавання будинку бізнесмен підписав ще на початку цього року.

Учасник романтичного реаліті "Холостячка-2" Андрій Хветкевич придбав власний будинок у Техасі, США.

Радісною новиною бізнесмен поділився у своєму Instagram. Пошук будинку мрії Хветкевич разом із чоловіком, колумбійцем Феліпе, розпочав ще минулого року. Як говорить Андрій Хветкевич, цей процес був не з легких, але того вартував. Вже на початку цього року бізнесмен підписав угоду на купівлю будинку.

Квартира Андрія Хветкевича в США / Фото: instagram.com/diveeasy

"Понад рік тому ми розпочали пошуки нашого нового дому, доки не знайшли те, що можемо назвати своїм домом. Нарешті на початку цього року ми підписали угоду на дім нашої мрії. Купити цей дім було непросто, але все, що варте зусиль, завжди вимагає праці", - поділився бізнесмен.

Квартира Андрія Хветкевича в США / Фото: instagram.com/diveeasy

Андрій Хветкевич вже й показав інтер'єр будинку мрії. Бізнесмен говорить, що вони з чоловіком все літо організовували простір та облаштовували кімнати. До речі, дизайном займався Феліпе. Як зізнається Хветкевич, він неабияк тішиться результатом і що вони з коханим дійсно зробили будиночок їхньої мрії.

Квартира Андрія Хветкевича в США / Фото: instagram.com/diveeasy

Квартира Андрія Хветкевича в США / Фото: instagram.com/diveeasy

"Ми присвятили все літо тому, щоб повністю змінити дім під наш смак і зробити його своїм: кухня, підлоги, ванні кімнати, спальні. Коли справа дійшла до дизайну, Феліпе взяв на себе ініціативу підібрати кожну деталь, щоб вона відповідала нашому смаку та стилю. Я надзвичайно гордий, що Феліпе пожертвував так багато часу, щоб ми разом досягли нашої мрії, чим ми дуже пишаємось", - поділився бізнесмен.

Квартира Андрія Хветкевича в США / Фото: instagram.com/diveeasy

А от ведуча Ольга Фреймут нещодавно поділилася, що зосталася без будинку мрії. Знаменитість розповіла, що ще до повномасштабної війни з чоловіком вклала кошти в новобудову. Роки минали, дім в експлуатацію не здавали та не добудовували. Ведуча судилася з компанією-будівельником, виграла суд, але свої кошти назад не отримала.

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