Учасник "Холостячки-2" Хветкевич на романтичних фото показав, як 35-річчя чоловіка святкував

Учасник романтичного реаліті "Холостячка-2" Андрій Хветкевич повідомив, що в його родині свято. Чоловік-колумбієць бізнесмена Феліпе святкує день народження.

З нагоди ювілею чоловіка, адже йому виповнюється 35 років, Хветкевич підготував сюрприз. Бізнесмен повіз коханого до розкішного готелю. Там на Феліпе чекали смачний святковий обід в розкішному ресторані, затишний номер з терасою, де була ванна. Окрім того, закохані могли милуватися гарними краєвидами.

Андрій Хветкевич із чоловіком / Фото: instagram.com/diveeasy

"Не знайшов кращого способу відсвяткувати 35-річчя Феліпе", - поділився бізнесмен.

Андрій Хветкевич із чоловіком / Фото: instagram.com/diveeasy

У коментарях до привітань приєдналося чимало підписників Андрія Хветкевича. Фани бізнесмена просто засипали Феліпе привітаннями та написали приємні слова з побажаннями.

Андрій Хветкевич із чоловіком / Фото: instagram.com/diveeasy

З днем народження, Феліпе, ви найкращі!

З днем народження, Феліпе! Хай здійснюються всі заповітні мрії!

Ви такі класні! Я вас обожнюю! З днем народження, Феліпе!

Андрій Хветкевич із чоловіком / Фото: instagram.com/diveeasy

Нагадаємо, нещодавно день народження святкував голлівудський актор Міша Коллінз. У своє 49-річчя зірка "Надприродного" попросив у фанів зробити Україні особливий подарунок.

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