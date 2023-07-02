Учасник "Холостячки-2" Хветкевич показав свою розкішну квартиру в США, яку купив з коханим

Подружжя оселилося в Г'юстоні, штат Техас.
Учасник романтичного реаліті "Холостячка-2" Андрій Хветкевич поділився з шанувальниками, що він зі своїм партнером, колумбійцем Феліпе придбав власну квартиру.
На сторінці в Instagram бізнесмен поділився кадрами своїх розкішних апартаментів, які розташовані у місті Г'юстон, штат Техас у США. Простора двокімнатна квартира з панорамними вікнами з кухнею-студією виконана у мінімалістичному стилі в світлих кольорах.
Судячи з великої кількості зелені вдома у пари, вони люблять квіти. Стіну напроти обіднього столу на кухні закохані прикрасили своїми фотографіями з подорожей.
Нагадаємо, що на початку травня цього року Андрій Хветкевич відгуляв романтичне весілля зі своїм партнером Феліпе. З ним бізнесмен перебував у стосунках протягом шести років. Втім, перш ніж прийняти рішення брати участь у проєкті "Холостячка-2" Андрій та Феліпе розійшлися.
Після реаліті Хветкевич зрозумів, що хоче бути разом з Феліпе, освідчився йому, а потім партнери зіграли весілля у Мексиці. До речі, привітати закоханих приїхала й головна героїня "Холотсячки-2", співачка Злата Огнєвіч, з якою у Андрія склалися теплі дружні стосунки.
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