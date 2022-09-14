Учасник "Холостячки-2" Хветкевич показав, як освідчувався своєму коханому, і довів фанів до сліз

Так, на сторінці в Instagram учасник проєкту "Холостячка-2" Андрій Хветкевич розмістив романтичне відео, на якому кличе свого коханого Феліпе заміж.

Судячи з відео, Хветкевич підготував партнеру сюрприз. Він презентував чоловіку пакетик, у якому лежала дерев'яна коробка. Коли Феліпе спробував відкрити коробку, там він побачив обручку. Андрій хутко взяв прикрасу до рук і опустився перед Феліпе на одне коліно.

Здивований Феліпе не одразу зрозумів, що відбувається, а потім розплився в усмішці. Звісно, чоловік погодився і пара закріпила заручини романтичним поцілунком.

Шанувальники Хветкевича привітали його з заручинами: "Яке ж кохання все ж таки гарне! Бажаю щастя!", "вау, я заплакала! Це так мило", "Такі щирі емоції! Він не одразу усвідомив, що насправді сталося, так мило".

Нагадаємо, що раніше Андрій Хветкевич розповів, що був з Феліпе ще до участі у проєкті "Холостячка". Загалом пара разом шість років, проте перед стартом шоу закохані розійшлися. Нещодавно Андрій поділився, що стало причиною їхнього розриву.

Читайте також: