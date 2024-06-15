Учасник "Холостячки-2" Хветкевич повністю голим попозував у пікантному фотосеті

Учасник романтичного реаліті "Холостячка-2" Андрій Хветкевич розбурхав уяву фанів відвертими знімками.

Так, у фотоблогу зірка попозував топлес й продемонстрував своє рельєфне тіло. Щоправда, цензури Андрій все ж дотримався й замалював інтимні зони перед публікацією. Підписувати пікантну світлину ексучасник "Холостячки" не став, лише залишив смайлик у формі сонця, що усміхається, й відмітив фотографа, який, ймовірно, робив знімок.

Андрій Хветкевич / Фото: instagram.com/diveeasy

Втім, більш красномовними були прихильники Хветкевича. Під публікацією вони залишили знаменитості чимало коментарів. Зокрема, юзери розділилися на два табори: одні поставилися до такого контенту з непорозумінням, а інші ж розгледіли у цьому мистецтво та глибину.

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Прикольно вийшло

А чому так скромно?

Статура супер!

Зазначимо, учасник "Холостячки-2" декілька років тому зробив камінгаут. Через деякий час Андрій заявив про роман з колумбійцем Феліпе, з яким минулого року вони офіційно відсвяткували весілля. До речі, нещодавно пара святкувала річницю шлюбу й показала ніжні знімки з церемонії.

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